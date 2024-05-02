Абоненты Киевстара жалуются на внезапное изменение стоимости тарифов: что говорят в компании?

Компания “Киевстар” обслуживает львиную долю пользователей. Речь идет о миллионах абонентов, количество которых ежедневно увеличивается. Компания предоставляет качественные услуги и предлагает хорошее наполнение тарифных планов, однако май начался с не очень приятной новости. Абоненты начали жаловаться, что пополнили счет на ту сумму, что и всегда, а тарифный план на месяц не подключился. Мол, недостаточно средств на счету. Оказалось, что большинство тарифных планов существенно подорожали, иногда даже на 50 гривен.

Подорожали некоторые тарифы, а еще есть изменения по Суперсилам

“С 1 мая 2024 года Суперсила Домашний Интернет будет доступна для тарифов подписки ТВОЙ Оптимум и LOVE UA Сила. А для тарифа ТВОИ Максимум эта Суперсила не будет предоставляться“, – говорится в сообщении компании.

Что касается подорожания тарифов, то никаких комментариев не было предоставлено. Представители компании лишь отмечают, что узнать актуальную стоимость своего тарифа и по желанию перейти на другой можно через приложение Киевстар, или же позвонив по горячей линии.

Также узнать сколько вам насчитали минут, гигабайтов и других данных можно нажав комбинацию: *100*01*2#.

В компании сообщили о еще одном обновлении

Теперь номер телефона некоторых абонентов Киевстара будет начинаться на 77, то есть (+380 77). В компании отметили, что давно хотели получить такую возможность, потому что не могут обеспечить всех номерами. Имеющегося номерного ресурса, мол, не хватит даже на ближайшие два года, а внедрение нового кода поможет решить эту проблему.

Для абонентов, которые уже обслуживаются в компании, номер останется неизменным. Номер, который будет начинаться на 077, смогут получать новые пользователи, что будут только присоединяться к Киевстару.

Напомним, что сейчас все номера компании начинаются с 67, 68, 96, 97 и 98.