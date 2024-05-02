Стало відомо точні суми штрафів, які сплачуватимуть ухилянти, та чи загрожуватиме їм тюрма

Разом з оновленим законом про мобілізацію деякі нардепи хотіли й суттєво змінити покарання для тих, хто ухиляється від ТЦК. Кабмін навіть пропонував саджати ухилянтів на кілька років в тюрму, а також фігурували штрафи розміром 200 тисяч гривень. Однак ці пропозиції було відхилено, й штрафи залишаться на старому рівні. Єдине, що трохи зросте максимальний розмір штрафу. Якщо раніше це було 22 500 гривень, то зараз буде 25 500.

Детальніше про штрафи розповів член правоохоронного комітету нардеп Максим Бужанський

Бужинський зазначив, що відтепер покарання будуть наступними:

Якщо порушено правила військового обліку, то передбачено штраф від 3 400 до 5 100 гривень. За повторне порушення доведеться заплатити від 17 000 до 25 000 гривень. Порушення законодавства про мобілізацію у мирний час штрафуватиметься на суму від 5100 до 8500 гривень для звичайних громадян, а посадовці заплатять від 17000 до 25000 гривень. За порушення законодавства про мобілізацію у воєнний час передбачено штраф від 17000 до 25 500 гривень для громадян і від 34000 до 59500 гривень для посадовців.

Штрафи ТЦК може виписувати лише тим призовникам дані про котрих можна знайти у одному з державних реєстрів. І мова лише про ті реєстри, до яких ТЦК мають законний доступ.

Штраф можуть накласти не пізніше ніж через три місяці після того, як було виявлено правопорушення.

“Додали три режими, правопорушення, повторне правопорушення і правопорушення під час дії режиму воєнного стану“, – додав Бужинський.

Щодо в’язниці, то кримінальну відповідальність для ухилянтів наразі скасовують.

Що ще змінилося?

Решту змін, які зараз торкнуться військовозобов’язаних стосуються хіба що оновленого законопроєкту про мобілізацію. Наприклад, тепер студенти можуть отримати відстрочку лише якщо отримують свою першу освіту (незалежно від віку). Також, Уряд має право конфісковувати автомобіль на потреби ЗСУ, якщо в особи на обліку їх два та більше. Призовний вік змінено, тепер це не 27, а 25 років.