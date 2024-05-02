Абоненти Київстару скаржаться на раптову зміну вартості тарифів: що кажуть у компанії?

Компанія “Київстар” обслуговує левову частку користувачів. Мова про мільйони абонентів, кількість яких щоденно збільшується. Компанія надає якісні послуги та пропонує гарне наповнення тарифних планів, однак травень розпочався з не надто приємної новини. Абоненти почали скаржитись, що поповнили рахунок на ту суму, що й завжди, а тарифний план на місяць не підключився. Мовляв недостатньо коштів на рахунку. Виявилося, що більшість тарифних планів суттєво подорожчали, подекуди навіть на 50 гривень.

Подорожчали деякі тарифи, а ще є зміни щодо Суперсил

“З 1 травня 2024 року Суперсила Домашній Інтернет буде доступна для тарифів підписки ТВІЙ Оптимум та LOVE UA Сила. А для тарифу ТВІЙ Максимум ця Суперсила не надаватиметься“, – йдеться у повідомленні компанії.

Щодо подорожчання тарифів, то жодних коментарів не було надано. Представники компанії лише зазначають, що дізнатися актуальну вартість свого тарифу та за бажанням перейти на інший можна через додаток Київстар, або ж зателефонувавши на гарячу лінію.

Також, дізнатися скільки вам нарахували хвилин, гігабайтів та інших даних можна натиснувши комбінацію: *100*01*2#.

У компанії повідомили про ще одне оновлення

Відтепер номер телефону деяких абонентів Київстару починатиметься на 77, тобто (+380 77). У компанії зазначили, що давно хотіли отримати таку можливість, адже не можуть забезпечити всіх номерами. Наявного номерного ресурсу, мовляв, не вистачить навіть на найближчих два роки, а впровадження нового коду допоможе вирішити цю проблему.

Для тих абонентів, які вже обслуговуються у компанії, номер залишиться незмінним. Номер, який починатиметься на 077, зможуть отримувати нові користувачі, які лише приєднуватимуться до Київстару.

Нагадаємо, що зараз всі номери компанії починаються на 67, 68, 96, 97 та 98.