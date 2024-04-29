Сколько будем платить: Правительство приняло тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в течение мая

Последние массированные удары россиян были ориентированы на энергетическую инфраструктуру. Ущерб сумасшедший и оценивается в миллиарды гривен. Усугубляет ситуацию и тот факт, что некоторые ТЭС и ТЭЦ уничтожены почти полностью. Отрасль в очень затруднительном положении, а затем в Министерстве энергетики уже заговорили о вероятном повышении тарифов на электроэнергию для населения. Говорят, что без этого не обойтись, ведь это позволит перекрыть хоть какой-то процент расходов. О том, когда тарифы вырастут, а главное на сколько пока неизвестно.

В мае цена будет старой

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что до конца мая тариф зафиксирован на старом уровне. То есть украинцы будут платить по 2,64 за киловатт.

“Правительство принимает решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения. 2 гривны 64 копейки за киловатт. Оставляем эту цену без изменений. Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлено до 31 мая“, – отметил Шмигаль.

По такому тарифу среднестатистическая украинская семья из трех человек платит за месяц примерно 800 гривен за электроэнергию. Однако при наличии двухтарифного счетчика можно немного сэкономить.

Такой счетчик стоит в среднем 3000 гривен (в зависимости от производителя) и позволяет экономить на электроэнергии в ночное время. Таким образом, вся электроэнергия, которую вы используете с 23:00 до 07:00, делится на два и потребитель платит на 50% меньше. Днем вся потребленная электроэнергия оплачивается по обычному тарифу.

Украинцев просят максимально экономить

Увеличение тарифов, вероятно, произойдет летом, в Министерстве энергетики отмечают, что тариф не будет превышать 3 гривны за киловатт. Но и добавляют, что подорожание — это не единственная проблема, с которой могут столкнуться украинцы. Отключения электроэнергии тоже вполне реальны. Чтобы избежать блекаутов, людей просят экономить электроэнергию и особенно по минимуму пользоваться электроприборами в период с 19:00 по 22:00.