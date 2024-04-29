Скільки будемо платити: Уряд ухвалив тарифи на електроенергію, які діятимуть протягом травня

Останні масовані удари росіян були направлені на енергетичну інфраструктуру. Збитки шалені й оцінюються в мільярди гривень. Ускладнює ситуацію й той факт, що деякі ТЕС та ТЕЦ знищені майже повністю. Галузь у дуже скрутному становищі, а відтак у Міністерстві енергетики вже заговорили про ймовірне підвищення тарифів на електроенергію для населення. Кажуть, що без цього не обійтися, адже це дозволить перекрити бодай якийсь відсоток витрат. Про те, коли тарифи зростуть, а головне на скільки, поки невідомо.

У травні ціна буде старою

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що до кінця травня тариф зафіксовано на старому рівні. Тобто українці платитимуть по 2,64 за кіловат.

“Уряд ухвалює рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення. 2 гривні 64 копійки за кіловат. Залишаємо цю ціну без змін. Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня“, – зазначив Шмигаль.

За таким тарифом середньостатистична українська сім’я з трьох осіб сплачує за місяць приблизно 800 гривень за електроенергію. Однак при наявності двотарифного лічильника можна трохи зекономити. Такий лічильник коштує в середньому 3000 гривень (залежно від виробника), та дозволяє економити на електроенергії в нічний час. Таким чином, вся електроенергія, яку ви використовуєте з 23:00 до 07:00 ділиться на два і споживач платить на 50% менше. Вдень вся спожита електроенергія оплачується за звичайним тарифом.

Українців просять максимально економити

Збільшення тарифів ймовірно відбудеться влітку, в Міністерстві енергетики зазначають, що тариф не перевищуватиме 3 гривні за кіловат. Але й додають, що подорожчання — це не єдина проблема з якою можуть стикнутися українці. Відключення електроенергії теж цілком реальні. Щоб уникнути блекаутів людей просять заощаджувати електроенергію й особливо по мінімум користуватися електроприладами в період з 19:00 по 22:00.