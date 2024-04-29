К каким махинациям прибегают украинские магазины, устраивая акции и распродажи

Акции и распродажи всегда привлекают покупателей. И действительно, иногда можно очень выгодно приобрести какие-нибудь вещи или продукты. Однако честные акционные предложения без разнообразных подводных камней встречаются довольно редко. Эксперты рассказывают, к каким хитростям прибегают супермаркеты и о каких правах потребителей нужно знать каждому украинцу.

Что следует знать об акционном товаре?

В первую очередь это то, что он подлежит обмену и возврату. Очень часто на акционных ценниках пишут, что товар не подлежит обмену или возврату. Но это не законно и противоречит правам потребителей. Эксперты говорят, что покупатель имеет право обменять или вернуть товар, не подходящий ему по цвету, форме, размеру или габаритам.

“Покупатели делают покупки, несмотря на привычную надпись “Акционный товар возврату и обмену не подлежит”. Однако следует отметить, что такая отметка противоречит нормам действующего законодательства. Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом“, – говорится в сообщении.

Конечно есть исключение из правил, когда товары обмену не подлежат, однако это касается не только акционных товаров но и не акционных также. Это нижнее белье, зубные щетки, детские мягкие игрушки. Полный перечень товаров, не подлежащих возврату, можно найти в Интернете. Что касается всех остальных, то им можно вернуть или обменять в течение 14 дней при наличии чека, оригинальной упаковки и всех ярлыков/пломб. Конечно, вещи должны быть в таком же состоянии, как вы их забрали из магазина.

Что еще нужно знать об акционных товарах?

Покупая акционные товары, особенно пищу, внимательно смотрите на срок годности, ведь обычно распродают то, что вскоре уже испортится. Также, будьте готовы, что продукты могут иметь немного другой вкус. Часто распродают партии товаров, при производстве которых что-то пошло не так. Поэтому, например, в шоколаде могут ощущаться кусочки сахара.