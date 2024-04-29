До яких махінацій вдаються українські магазини влаштовуючи акції та розпродажі

Акції та розпродажі завжди приваблюють увагу покупців. Й справді, інколи можна дуже вигідно придбати якісь речі чи продукти. Однак чесні акційні пропозиції без різноманітних підводних каменів трапляються досить рідко. Експерти розповідають, до яких хитрощів вдаються супермаркети і про які права споживачів потрібно знати кожному українцю.

Що варто знати про акційний товар?

В першу чергу — це те, що він підлягає обміну та поверненню. Дуже часто на акційних цінниках пишуть, що товар обміну чи поверненню не підлягає. Але це не законно та суперечить правам споживачів. Експерти кажуть, що покупець має право обміняти чи повернути товар, який не підходить йому за кольором, формою, розміром, чи габаритами

“Покупці роблять покупки, не зважаючи на звичний напис “Акційний товар поверненню й обміну не підлягає”. Проте варто зазначити, що така позначка суперечить нормам чинного законодавства. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем”, – йдеться в повідомленні.

Звісно є виключення з правил коли товари обміну не підлягають, однак це стосується не тільки акційних товарів а й не акційних також. Це спідня білизна, зубні щітки, дитячі м’які іграшки тощо. Повний перелік товарів, які не підлягають поверненню можна знайти в Інтернеті. Щодо всіх інших, то їм можна повернути чи обміняти протягом 14 днів за наявності чека, оригінального пакування та всіх ярликів/пломб. Звісно речі мають бути у такому ж стані, як ви їх забрали з магазину.

Що ще потрібно знати про акційні товари?

Купуючи акційні товари, а особливо харчі, уважно дивіться на термін придатності, адже зазвичай розпродують те, що незабаром вже зіпсується. Також, будьте готовими, що продукти можуть мати трішки інший смак. Доволі часто розпродують партії товарів, при виробництві яких щось пішло не так. Через це, наприклад, в шоколаді можуть відчуватись часточки цукру.