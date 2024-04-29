Стало известно, какие задачи в армии будут выполнять те, кому отменили статус “ограниченно пригодных”

В Украине был принят обновленный закон о мобилизации. У него вошло много новых пунктов. В частности, теперь не будет понятия “ограниченно пригодные”. Все военнообязанные с таким статусом должны еще раз пройти военно-врачебную комиссию и ВЛК должно определить пригодное лицо к службе или нет. Далее тех, кого признают пригодными, разделят еще на несколько категорий в зависимости от их физического состояния, здоровья и навыков. Об этом журналистам сообщает директор Департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова.

Как будут работать с ограниченно пригодными?

В первую очередь их планируют разделить на несколько категорий:

Пригодные. То есть, это люди, которых признают полностью пригодными к службе в ВСУ. Пригодные, но только для службы в тылу, то есть в ТЦК, и частях обеспечения, в различных учреждениях где угодно только не в ДШУ, морской пехоте, плавучем составе или других спецподразделениях. Пригодные, но только по отдельным специальностям. Пригодные для выполнения задач специфического характера.

Что касается последнего пункта, то пока нет никаких уточнений, о каких специфических задачах идет речь. Вероятно, это какие-то разноплановые задачи, хозяйственные и т.д.

После вступления закона в силу, а это через месяц с момента его подписания Президентом, все военнообязанные (разных статусов) должны явиться в ТЦК, чтобы обновить данные. После этого они начнут проходить ВЛК. Ограниченно пригодные лица с инвалидностью должны пройти комиссию в течение следующих 9 месяцев. Если статус “ограниченно пригодный” будет изменен на “пригодный” лицо, могут мобилизовать в ряды ВСУ и поставить на выполнение тех задач, которые подходят гражданину по состоянию его здоровья и профпригодности.

Среди прочего теперь каждый мужчина должен иметь около себя документ из военкомата и должен предъявить его по требованию полиции или представителя ТЦК.