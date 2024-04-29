Стало відомо, які завдання в армії виконуватимуть ті, кому скасували статус “обмежено придатних”

В Україні прийняли оновлений закон про мобілізацію. Він має багато нових пунктів. Зокрема, тепер не буде поняття “обмежено придатний”. Всі військовозобов’язані з таким статусом мають ще раз пройти військово-лікарську комісію і ВЛК має визначити чи придатна особа до служби, чи ні. Далі, тих кого визнають придатними, поділять ще на кілька категорій залежно від їх фізичного стану, здоров’я, та навичок. Про це журналістам повідомляє директор Департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова.

Як працюватимуть з обмежено придатними?

В першу чергу їх планують поділити на кілька категорій:

Придатні. Тобто це люди, яких визнають повністю придатними до служби в ЗСУ. Придатні, але лише для служби у тилу, тобто у ТЦК, і частинах забезпечення, різноманітних установах, де завгодно тільки не у ДШВ, морській піхоті, плавучому складі, чи інших спецпідрозділах. Придатні, але лише за окремими спеціальностями. Придатні для виконання завдань специфічного характеру.

Стосовно останнього пункту, то немає поки жодних уточнень, про які специфічні завдання йдеться. Ймовірно це якісь різнопланові завдання, господарські тощо.

Після того, як закон набере чинності, а це через місяць з моменту його підписання Президентом, всі військовозобов’язані (різних статусів) мають з’явитися в ТЦК, щоб оновити дані. Після цього вони почнуть проходити ВЛК. Обмежено придатні та особи з інвалідністю мають пройти комісію впродовж наступних 9 місяців. Якщо статус “обмежено придатний” буде змінено на “придатний” особу можуть мобілізувати до лав ЗСУ та поставити на виконання тих завдань, які підходять громадянину за станом його здоров’я і профпридатності.

Серед іншого, тепер кожен чоловік має мати біля себе документ з військкомату і повинен пред’явити його на вимогу поліції або представника ТЦК.