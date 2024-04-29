Затяжные и мощные: стало известно, когда в мае Украину накроют сильные магнитные бури

Ежемесячно на Солнце происходят вспышки, провоцирующие геомагнитное колебание вокруг Земли. Это комическое явление хоть и не заметно для человеческого глаза, но очень сильно отражается на самочувствии. Более того, уязвимые категории людей могут даже слечь в больницу. К таким относятся пожилые люди, те у кого есть проблемы с сердцем, сосудами, часто высокое артериальное давление, или сложные заболевания. Чтобы минимизировать влияние магнитной бури на организм, нужно заранее узнать, когда эта буря накроет Землю и принять некоторые меры.

Когда в мае будут магнитные бури?

Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США уже опубликовал график магнитных бурь на май. Незначительные геомагнитные колебания будут наблюдаться практически каждую неделю, однако они не будут ощутимы для человеческого организма. Наиболее опасные магнитные бури произойдут в конце мая и что самое главное будут длиться не по 2 дня, а значительно дольше.

Вот какой график обнародовали эксперты:

С 11 по 17 мая очень сильна магнитная буря. С 20 по 25 мая буря средней интенсивности. 28 мая – очень сильная магнитная буря.

Если буря очень сильная, то это означает, что она будет примерно пятибалльной. При таких отметках плохое самочувствие наблюдается у многих людей. Также из строя могут выходить даже некоторые приборы и системы, например GPS.

Что касается людей, то большинство испытывают головные боли, тошноту, головокружение, апатию, бессонницу, обострение хронических недугов.

Полностью защититься от воздействия бури невозможно. Можно только лечить некоторые симптомы, например, принять обезболивающие, или лекарства для понижения давления. Помочь себе можно и правильным режимом дня. Медики советуют в период магнитных бурь не нагружать себя ни физически, ни эмоционально. Полноценно отдыхать и спать, не употреблять алкоголь и много кофеина и отказаться от тяжелой и вредной пищи.