Затяжні та потужні: стало відомо, коли в травні Україну накриють сильні магнітні бурі

Щомісяця на Сонці відбуваються спалахи, які провокують геомагнітне збурення Землі. Це комічне явище хоч і не помітне для людського ока, однак дуже сильно відбивається на самопочутті. Більше того, вразливі категорії людей, можуть навіть злягти в лікарню. До таких відносяться люди похилого віку, ті в кого є проблеми з серцем, судинами, часто високий артеріальний тиск, чи складні захворювання. Щоб мінімізувати вплив магнітної бурі на організм потрібно заздалегідь дізнатися, коли ця буря накриє Землю та вжити деяких заходів.

Коли в травні будуть магнітні бурі?

Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США вже опублікував графік магнітних бур на травень. Незначні геомагнітні коливання спостерігатимуться практично кожного тижня, однак вони будуть не відчутними для людського організму. Найбільш небезпечні магнітні бурі відбудуться наприкінці травня і що найголовніше триватимуть не по 2 дні, а значно довше.

Ось, який графік оприлюднили експерти:

З 11 по 17 травня дуже сильна магнітна буря. З 20 по 25 травня буря середньої інтенсивності. 28 травня — дуже сильна магнітна буря.

Якщо буря дуже сильна, то це означає, що вона буде приблизно п’ятибальною. За таких позначок погане самопочуття спостерігається у багатьох людей. Також, з ладу можуть виходити навіть деякі прилади і системи, наприклад, GPS.

Щодо людей, то більшість відчувають головні болі, нудоту, запаморочення, апатію, безсоння, загострення хронічних недуг.

Повністю захиститись від впливу бурі неможливо. Можна лише лікувати деякі симптоми, як от прийняти знеболююі, чи ліки для пониження тиску. Допомогти собі можна й правильним режимом дня. Медики радять в період магнітних бур не навантажувати себе ні фізично, ні емоційно. Повноцінно відпочивати та спати, не вживати алкоголь та багато кофеїну і відмовитись від важкої та шкідливої їжі.