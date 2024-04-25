Осталось 5 дней: у части украинцев изменятся цифры в платежках за коммуналку

Украинцев предупреждают об изменении тарифов на водоснабжение. Однако ожидать повышения тарифов по всей стране в мае 2024 года пока не стоит. В то же время в некоторых регионах уже пересмотреть стоимость водоснабжения. Об этом сообщил эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко.

Детали

По словам эксперта по вопросам ЖКХ Олега Попенко, на сегодня запланировано повышение тарифов на холодную воду, но пока это решение окончательно не согласовано. По словам Попенко государство почему-то не считает нужным повышать тарифы водоканалов, при том, что стоимость электроэнергии существенно выросла.

Отмечается, что в некоторых регионах страны цены на поставку холодной воды уже пересмотрели. Сейчас известно следующее:

Львовводоканал повысил абонентскую плату за водоснабжение для жителей без коммерческих узлов на 38%. Теперь стоимость достигла 19 гривен 63 копейки. В домах со счетчиками этот тариф вырос на %, и сейчас они платят 31 гривну 15 копеек за кубометр. Относительно водоотведения, то для потребителей без счетчика тариф вырос до 39 гривен 26 копейкам, а для тех у кого установлены счетчики до 50 гривен 78 копеек.

В Нововолынске местные власти также приняли решение повысить тарифы на воду на заседании исполнительного комитета еще в начале 2024 года.

Аналогичное решение приняли в и Бориспольводоканале.

Также отмечают, что в соответствии с проектом Национальной комиссии по регулированию в сфере электроэнергетики и коммунального хозяйства, поставщики холодной воды должны быть пройти первый этап повышения тарифов еще с первого апреля, второй – с первого июля.

Что будет с тарифами на газ

Напомним, на днях Нафтогаз Украины сообщил своим клиентам о том, что тарифы на голубое топливо зафиксированы еще на год. Это означает, что платежки за газ будут оставаться неизменными минимум еще год.