Залишилося 5 днів: у частини українців зміняться цифри в платіжках за комуналку

Українців попереджають про зміну тарифів на водопостачання. Однак очікувати підвищення тарифів по всій країні в травні 2024 року поки не варто. Водночас в деяких регіонах вже переглянути вартість водопостачання. Про це повідомив експерт з питань житлово-комунального господарства Олег Попенко.

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За словами експерта з питань ЖКГ Олега Попенка, на сьогодні заплановано підвищення тарифів на холодну воду, але поки це рішення остаточно не погоджено. За словами Попенка держава чомусь не вважає за потрібне підвищувати тарифи водоканалів, при тому, що вартість електроенергії суттєво зросла.

Зазначається, що в деяких регіонах країни ціни на постачання холодної води вже переглянули. Наразі відомо наступне:

Львівводоканал підвищив абонентську плату за водопостачання для жителів без комерційних вузлів на 38%. Тепер вартість сягнула 19 гривень 63 копійки. В домах з лічильниками цей тариф зріс на %, і зараз вони сплачують 31 гривню 15 копійок за кубометр. Щодо водовідведення, то для споживачів без лічильника тариф зріст до 39 гривень 26 копійкам, а для тих в кого встановлено лічильники до 50 гривень 78 копійок.

У Нововолинську місцева влада також прийняла рішення підвищити тарифи на воду на засіданні виконавчого комітету ще на початку 2024 року.

Аналогічне рішення прийняли в і Бориспільводоканалі.

Також наголошують на тому, що відповідно до проєкту Національної комісії з регулювання у сфері електроенергетики та комунального господарства, постачальники холодної води повинні бути пройти перший етап підвищення тарифів ще з першого квітня, другий — з першого липня.

Що буде з тарифами на газ

Нагадаємо, днями Нафтогаз України повідомив своїх клієнтів про те, що тарифи на блакитне паливо зафіксовані ще на рік. Це означає, що платіжки за газ залишатимуться незмінними мінімум ще на цей рік.