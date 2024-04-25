Отец Прохор поделился пророчеством о будущем Украины: многие области под большой угрозой

Очень многие эксперты делятся своими мыслями, видениями и пророчествами относительно войны и будущего, которое ждет Украину. Большинство из них говорят общими фразами, рассказывая вполне очевидные вещи. Однако иногда пророчества или предсказания действительно значительны и даже могут помочь кому-то принять важное решение и спасти собственную жизнь. Например, на днях в сети появилось пророчество от отца Прохора. Он рассказывает, как видит ближайшее развитие событий в Украине, а также какие области находятся под угрозой.

Отец рассказывает о ближайшем будущем

В пророчестве говорится, что в ближайшее время Украина окажется перед сверхсложными испытаниями. Этот период покажет, сможем ли мы выстоять и сплотиться, или станем более уязвимыми.

“Эти испытания играют ключевую роль в Божьем плане для нас напоминая о важности моральной и духовной подготовки. Это пророчество не является призывом к страху или отчаянию, но к объединению и укреплению веры. Только те, кто имеют непоколебимую веру сможет встретить эти испытания с достоинством и нерушимостью духа», – говорится в пророчестве.

Также Прохор отметил, что следующие несколько месяцев станут решающими. Анализируя ход событий, которые будут происходить в мае, можно будет практически на 100% предусмотреть результаты этой войны и чем она закончится.

“Несмотря на все трудности, правда находится на нашей стороне и победа света над тьмой агрессора неизбежна. Божья казнь для агрессоров и потеря их позиций является лишь вопросом времени. Каждая жертва, каждый вклад в наше общее дело, ведет нас к восстановлению полного суверенитета и территориальной целостности “, – подытожил старец.

Что касается областей, которые находятся под большой угрозой, то это южные, восточные и некоторые северные регионы. Пророк говорит, что на эти области будет много лететь ракет и будут попытки повторных наступлений. В то же время, повторного наступления на столицу пророк не увидел.