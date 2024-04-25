Отець Прохор поділився пророцтвом щодо майбутнього України: багато областей під великою загрозою

Дуже багато різноманітних експертів діляться своїми думками, видіннями та пророцтвами щодо війни та майбутнього, яке чекає на Україну. Більшість з них говорять загальними фразами розповідаючи цілком очевидні речі. Проте інколи, пророцтва чи то передбачення дійсно значні й навіть можуть допомогти комусь прийняти важливе рішення та врятувати власне життя. Наприклад, днями в мережі з’явилося пророцтва від отця Прохора. Він розповідає, як бачить найближчий розвиток подій в Україні, а також які області під найбільшою загрозою.

Отець розповідає про найближче майбутнє

В пророцтві йдеться про те, що найближчим часом Україна опиниться перед надскладними випробуваннями. Цей період покаже чи зможемо ми вистояти та згуртуватися, чи станемо більш вразливими.

“Ці випробування відіграють ключову роль у Божому плані для нас нагадуючи про важливість моральної та духовної підготовки. Це пророцтво не є закликом до страху чи відчаю, але до об’єднання та зміцнення віри. Тільки ті, хто мають непохитну віру зможе зустріти ці випробування з гідністю та непорушністю духу”, – йдеться у пророцтві.

Також Прохор зазначив, що наступні кілька місяців стануть вирішальними. Аналізуючи хід подій, які відбуватимуться у травні можна буде практично на 100% передбачити результати цієї війни та чим вона закінчиться.

“Попри всі труднощі правда перебуває на нашому боці і перемога світла над темрявою агресора є неминучою. Божа кара для агресорів та втрата їхніх позицій є лише питанням часу. Кожна жертва, кожен внесок у нашу спільну справу, веде нас до відновлення повного суверенітету та територіальної цілісності”, – підсумував старець.

Щодо областей, які перебувають під великою загрозою, то це південні, східні та деякі північні регіони. Пророк каже, що на ці області багато летітиме ракет та будуть спроби повторних наступів. Водночас повторного наступу на столицю пророк не побачив.