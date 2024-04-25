В Україні все частіше шукають працівників готових працювати з дому: кому обіцяють платити по 30 000 гривень?

Віддалена робота набула великої популярності в Україні за часів пандемії. Тоді через суворий карантин компанії змушені були адаптовуватись до нових умова, а працівники, вчитись працювати з дому. На практиці все вийшло не так страшно й навіть дуже зручно. Подібна тенденція почала розвиватись в Україні і зараз вакансій з віддаленим типом зайнятості стає все більше. Роботодавці готові платити хорошим спеціалістам 30 000 гривень та більше. Кого шукають?

Робота є у різних галузях

Знайти вакансії можна абсолютно різного типу: проєктні, на повну зайнятість, з офіційним працевлаштуванням тощо. Ось, в яких галузях наразі найбільше потребують фахівців:

Переклади та навчання іноземних мов. Дуже великий попит є на людей, які гарно володіють англійською, німецькою, польською, чи будь-якою іншою мовою. Зараз безліч українців виїхали або ж планують виїжджати закордон тому різноманітні онлайн-курси з вивчення мови мають велику популярність, Мовні школи готові платити фахівцям по 30 000 гривень і більше. Турагенти. Туристичні агенції шукають менеджерів, які готові спілкуватися з клієнтами, розповідати їм про умови та переваги різноманітних турів. Реагувати на заявки від клієнтів тощо. Зарплата такого менеджера коливається в межах 20-30 тисяч гривень. Консультанти. Поняття дуже обширне, адже консультантів шукають як невеличкі інтернет-магазини, де серед обов’язків спілкування з клієнтами у соціальних мережах, так і IT-компанії, де потрібні консультанти, які зможуть якісно розповідати про продукт фірми. Зарплата, яку готові платити ІТ-компанії, варіюється в межах 30 000 гривень.

Також серед фахівців, яких шукають на віддалену зайнятість побільшало бухгалтерів, менеджерів з продажу, контент-менеджерів. Традиційно великий попит на різноманітних фахівців з просування та наповнення сайтів — це SEO спеціалісти, таргетологи, маркетологи та інші.