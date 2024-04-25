В Украине официально создали новую профессию и уже начинают появляться первые вакансии

Война вносит большие изменения во все области жизни. Приходится приспособиться к новой действительности. В связи с этим даже начинают появляться новые профессии. Одну из них уже официально зарегистрировали и даже начинают искать работников. Профессия называется специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. У данного специалиста будет ряд задач, среди которых помощь ветеранам и их семьям в решении различных бюрократических вопросов. Разъяснение многих моментов, касающихся их прав, льгот и т.д. То есть это люди, которые будут помогать демобилизованным воинам возвращаться в гражданскую жизнь.

О новой профессии сообщил Правительственный портал

Отмечается, что новые специалисты будут разъяснять военным информацию об их правах, льготах, гарантиях. Также они будут помогать им находить необходимую медицинскую и психологическую поддержку. Будут помогать собирать необходимые документы, например, для того, чтобы начать лечение в какой-то клинике.

“Все потребности, возникающие у ветеранов и ветеранок в рамках перехода от военной службы к гражданской жизни, должны находить профессиональную поддержку и помощь, которая может быть обеспечена именно таким специалистом по сопровождению. В первую очередь речь идет об индивидуальном профессиональном сопровождении, направленном на помощь нашим Защитникам и Защитницам в получении ими, в частности, реабилитационных, психологических, образовательных и других услуг, — говорится в сообщении.

Какие требования будут к желающим получить такую работу?

Первые вакансии уже появляются на сайтах по поиску работы. Размер зарплаты пока не указывается, однако уже есть список требований, которым должен отвечать потенциальный работник. Среди основного — наличие высшего образования в области психологии, социальных наук или что-то смежное. Также человек должен обладать отличными коммуникационными навыками и быть эмпатическим, стрессоустойчивым и обладать критическим мышлением.

“Опыт работы в области социальной работы, волонтерской деятельности или подобных программ для воинов и ветеранов, опыт реализации проектов будет дополнительным преимуществом“, — говорится в объявлении.

Профессия действительно нужна и актуальна, и ожидается, что таких специалистов нужно будет очень много.