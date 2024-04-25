Анонсирован еще один перерасчет пенсий: в ПФУ рассказали кого коснется это повышение

В мае чуть более высокую пенсию получит определенный процент пенсионеров. Речь о тех, кому исполнилось 70 и более лет и кто имеет пенсию меньше 10 340 гривен. Речь идет о так называемой возрастной надбавке, которую украинцы могут получить по достижению определенного пенсионного возраста. Для того чтобы на нее претендовать нужно иметь пенсию ниже вышеуказанной, а также весь необходимый трудовой стаж.

О какой сумме доплаты идет речь?

Все зависит от возраста, которого достиг человек. Другие факторы, как размер пенсии или в прошлом зарплаты, на эту доплату не влияют. Все кому исполнилось 70 лет, смогут получить по 300 гривен надбавки. Тем, кому от 75 до 79 лет насчитают по 456 гривен. Наибольшую прибавку получат те, кому 80 и больше лет. Им придет по 570 гривен. Хорошая новость состоит в том, что эта надбавка не разовая, а будет приходить уже на постоянной основе, то есть ежемесячно с основной выплатой.

Некоторые могут не получить в мае надбавку, если день рождения лица приходится на конец месяца. Дело в том, что доплату рассчитывают не с нового месяца, а именно с даты рождения пенсионера.

Этот перерасчет автоматический, то есть гражданам не нужно ничего делать для того, чтобы получить деньги. В ПФУ их автоматически начислят.

Какие еще доплаты ожидаются?

Еще одна надбавка состоится 1 июня, однако касается она только работающих пенсионеров и то, только тех, которые по состоянию на апрель 2024 года имеют минимум 24 месяца сверхурочного стажа. Пенсии таким лицам должны перечислить еще в апреле, но статистика по стажу всегда приходит с опозданием. Соответственно перерасчет состоится в июне и людям придет доплата сразу за три месяца: апрель, май и июнь.