Анонсовано ще один перерахунок пенсій: в ПФУ розповіли кого торкнеться це підвищення

В травні трохи вищу пенсію отримає певний відсоток пенсіонерів. Мова про тих, кому виповнилося 70 та більше років й хто має пенсію меншу ніж 10 340 гривень. Мова про так звану вікову надбавку, яку українці можуть отримати по досягненню певного пенсійного віку. Для того, щоб на неї претендувати потрібно мати пенсію нижчу вищезазначеної, а також весь необхідний трудовий стаж.

Про яку суму доплати йдеться?

Все залежить від віку, якого досягла особа. Інші фактори, як от розмір пенсії чи в минулому зарплати, на цю доплату не впливають. Всі кому виповнилося 70 років зможуть отримати по 300 гривень надбавки. Тим, кому від 75 до 79 років нарахують по 456 гривень. Найбільшу надбавку отримають ті, кому 80 і більше років. Їм прийде по 570 гривень. Гарна новина полягає в тому, що ця надбавка не разова, а приходитиме вже на постійній основі, тобто щомісяця з основною виплатою.

Дехто може не отримати у травні надбавку, якщо день народження особи припадає на кінець місяця. Річ в тім, що доплату розраховують не з нового місяця, а конкретно від дати народження пенсіонера.

Цей перерахунок автоматичний, тобто громадянам не потрібно нічого робити для того, аби отримати гроші. У ПФУ їх автоматично нарахують.

Які ще доплати очікуються?

Ще одна надбавка відбудеться 1 червня, однак стосуватиметься вона лише працюючих пенсіонерів й то, лише тих, які станом на квітень 2024 року мають мінімум 24 місяці понаднормового стажу. Пенсії таким особам мали б перерахувати ще у квітні, але статистика щодо стажу завжди приходить із запізненням. Відповідно перерахунок відбудеться в червні й людям прийде доплата відразу за три місяці: квітень, травень і червень.