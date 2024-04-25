Перевірте гаманці: в Україні виводять з обігу цілу низку грошових одиниць

Національний банк України вже неодноразово виводив з обігу різні монети, а також старі банкноти замінюючи їх новими та з поліпшеним захистом. Це робиться для того аби покращити стан та якість готівкових грошей, оптимізувати їх і унеможливити появу підробок. І справді, якщо взяти до уваги фальшиві купюри, які наразі є в Україні, то всі вони імітують банкноти випущені до 2015 року. Річ в поганій системі захисту, яку простіше підробити. Наразі ж відомо про вилучення з обігу багатьох монет випущених до 2003 року. Мова про 1, 2, 5 та 25 копійок. Якщо у вас є такі гроші, при чому у великій кількості, ви можете їх обміняти на актуальні. Щоб зробити це потрібно звернутися в одне з відділень НБУ. Таких монет в людей ще справді багато, адже за попередніми підрахунками вищезгаданих копійок в обігу є близько 7 мільярдів одиниць.

Чи варто колекціонувати ці копійки?

Багато людей думають, що такі монети потрібно берегти, адже через багато років вони стануть колекційними. Та це міф, адже якщо монета випущена великим тиражем, то вона не стане колекційною навіть через 100 років.

“Люди чомусь думають, що якщо взяти монету, відкласти її і через багато років комусь там продати, то вона буде коштувати мільйон. Це помилка”, – запевняє редактор сайту “Монетки-Ягідки” Віталій Ткач.

Він каже, що цінуються лише рідкісні екземпляри. Ті, які мають заводські дефекти, ті що випущені обмеженим номіналом. Наприклад, бувають ситуації, що при карбуванні монет відбуваються якісь збої в роботі і одна партія, наприклад, 5000 штук по суті бракованих монет потрапляє в обіг. От саме такі екземпляри й потім шукають колекціонери.

За них можна виручити від 1000 й до 30 000 та більше гривень. Про цінні монети можна багато дізнатися в Інтернеті. Просто введіть номінал монети та її рік і мережа видасть інформацію, чи були в цьому році цінні екземпляри та як їх ідентифікувати.