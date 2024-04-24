Сильное похолодание и снег: в некоторых регионах синоптики прогнозируют значительное ухудшение погоды

В последние несколько дней в Украине наблюдается существенное похолодание. На смену аномальному теплу пришла типичная апрельская погода, хотя в некоторых регионах воздух опускался ниже нормы. Почти на всей территории наблюдаются затяжные дожди, а в Карпатах даже выпал снег. Если смотреть на прогноз погоды на ближайшие несколько дней, то тепло вроде бы должно вернуться в Украину. Однако синоптики говорят, что радоваться рано. По крайней мере, в некоторых регионах еще будет холодно, и даже возможны заморозки и снег.

Холодно будет только в западных областях

Мокрый снег с дождем может пройти в западных областях 25, 26 и 27 апреля. Весьма холодно будет в Черновицкой области. Там столбики термометра ночью опустятся до 0. Плотный покров снега может выпасть в Прикарпатье и в Карпатах. Также в горах будут заморозки, даже до -3 градусов.

Однако этот циклон продержится недолго и тепло вернется на всю территорию Украины уже с первых дней мая. Последний месяц весны должен быть достаточно контрастным. Синоптики прогнозируют, что жаркие дни будут чередоваться с незначительными похолоданиями. К примеру, в начале месяца в большинстве регионов должно быть минимум 22 градуса тепла. А вот в середине мая возможно похолодание до 15 градусов.

Повлияют ли заморозки на урожай?

Некоторые фермеры уже принимали меры по спасению урожая. Речь о фруктовых садах, которые сейчас активно цветут. Если будет мороз, цвет может испортиться и урожая яблок, груш, слив и т.д. не будет. Чтобы предотвратить это, фермеры разжигали в садах костер. Дым обволакивающий деревья защищает их от низкой температуры. Однако, как только цвет отцветет, можно не беспокоиться за урожай. Ему уже не страшны похолодания, даже если это -1 или -2 градуса.