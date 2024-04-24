Сильне похолодання та сніг: в деяких регіонах синоптики прогнозують значне погіршення погоди

Останні кілька днів в Україні спостерігається суттєве похолодання. На зміну аномальному теплу прийшла типова квітнева погода, хоча в деяких регіонах повітря опускалося нижче норми. Майже по всій території спостерігаються затяжні дощі, а в Карпатах навіть випав сніг. Якщо дивитися на прогноз погоди на найближчі кілька днів, то тепло начебто має повернутися до України. Проте синоптики кажуть, що радіти рано. Принаймні в деяких регіонах ще буде холодно, й навіть можливі заморозки і сніг.

Холодно буде лише у західних областях

Мокрий сніг з дощем може пройти у західних областях впродовж 25, 26 та 27 квітня. Доволі холодно буде в Чернівецькій області. Там стовпчики термометра вночі опустяться до 0. Щільний покрив снігу може випасти на Прикарпатті та у Карпатах. Також в горах будуть заморозки, навіть до -3 градусів.

Однак цей циклон протримається недовго й тепло таки повернеться на всю територію України вже з перших днів травня. Останній місяць весни має бути доволі контрастним. Синоптики прогнозують, що доволі спекотні дні чергуватимуться з незначними похолоданнями. Наприклад, на початку місяця в більшості регіонів має бути мінімум 22 градуси тепла. А от в середині травня можливе похолодання до 15 градусів.

Чи вплинуть заморозки на врожай?

Деякі фермери вже приймали заходи щодо того, аби врятувати врожай. Мова про фруктові сади, які зараз активно цвітуть. Якщо буде мороз, то цвіт може зіпсуватись й врожаю яблук, груш, слив тощо не буде. Щоб попередити це, фермери розпалювали у садах вогнище. Дим який обволікає дерева захищає їх від низької температури. Проте, як тільки цвіт відцвіте, можна не хвилюватися за врожай. Йому вже не страшні похолодання, навіть якщо це -1, чи -2 градуси.