В Раде назвали срок начала возвращения украинцев из заграницы

Возвращение украинских беженцев из-за рубежа зависит от многих факторов, среди которых ключевыми называют безопасность и поддержку семей. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк.

Детали

В своем выступлении Цимбалюк подчеркнул тот факт, что люди начнут возвращаться в Украину только тогда, когда им будет гарантирована безопасность. Один из главных инструментов обеспечения этой безопасности – Вооруженные силы Украины и усиление пограничного контроля.

Он отметил, что в правительстве понимают, что когда гарантируется безопасность, когда государство проявляет заботу о своих гражданах, когда на границе усиливается контроль, только тогда люди начнут задумываться о возвращении.

Еще один критически важный момент, который по мнению Цимбалюка может стать стимулом для возвращения украинцев из-за границы – это поддержка их семей и создание условий для рождения детей. Он отметил, что в этом направлении сейчас активно работает Верховная Рада Украины. Поэтому в перспективе увеличат сумму денежной помощи при рождении ребенка.

Цимбалюк подчеркивает, что Украина должна создать такие условия, при которых у граждан не будет возникать вопросов и сомнений относительно завтрашнего дня, не будет страха за будущее своих детей. Это один из важнейших аспектов.

Насколько это реально

Разговоры о создании условий для возвращения украинцев нужны, но насколько это реально. Захотят ли люди возвращаться, ведь даже увеличение выплат при рождении детей вряд ли достигнет того уровня поддержки, который имеют наши сограждане в Европе. Украине нужно приложить немало усилий для создания безопасного пространства, предоставления рабочих мест с уровнем зарплаты близким хотя бы к уровню Польши. Кроме того, возвращению украинцев точно не будет способствовать ограничение на выдачу документов мужчинам призывного возраста за рубежом.