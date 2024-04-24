У Раді назвали термін початку повернення українців із закордону

Повернення українських біженців з-за кордону залежить від багатьох факторів, серед яких ключовими називають безпеку та підтримку сімей. Про це заявив перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

Деталі

У своєму виступі Цимбалюк підкреслив той факт, що люди почнуть повертатися до України лише тоді, коли їм буде гарантована безпека. Один із головних інструментів забезпечення цієї безпеки — Збройні сили України та посилення прикордонного контролю.

Він зазначив, що в уряді розуміють, що коли гарантується безпека, коли держава проявляє турботу про своїх громадян, коли на кордоні посилюється контроль, лише тоді люди почнуть замислюватися про повернення.

Ще один критично важливий момент, який на думку Цимбалюка може стати стимулом для повернення українців з-за кордону — це підтримка їхніх сімей та створення умов для народження дітей. Він зазначив, що в цьому напрямку зараз активно працює Верховна Рада України. Тож в перспективі збільшать суму грошової допомоги при народженні дитини.

Цимбалюк підкреслює, що Україна повинна створити такі умови, при яких в громадян не буде виникати питань та сумнівів щодо завтрашнього дня не буде страху за майбутнє своїх дітей. Це один із найважливіших аспектів.

Наскільки це реально

Розмови про створення умов для повернення українців потрібні, але наскільки це реально. Чи захочуть люди повертатися, адже навіть збільшення виплат на народженні дітей навряд чи досягне того рівня підтримки, що мають наші співгромадяни в Європі. Україні потрібно докласти чимало зусиль для створення безпечного простору, надання робочих місць з рівнем зарплати близьким хоча б до рівня Польщі. Крім того, поверненню українців точно не сприятиме обмеження на видачу документів чоловікам призовного віку за кордоном.