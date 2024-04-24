В Украине популярный овощ рекордно упал в цене: им уже можно запастись

В Украине сохраняется тенденция постепенного снижения цены на популярный овощ – морковь. Цена на овощ уже вплотную приблизилась к историческим антирекордам весеннего периода. Об этом сообщили аналитики издания EasyFruit.

Детали

В сообщении говорится о том, что сейчас цены на морковь формируются в диапазоне от 8 до 10 гривен за килограмм. По текущему курсу доллара это всего 20 центов США. Это уже очень близко к уровню цен 2020 года, когда цены на морковь весной составляли лишь 17 центов американского доллара за килограмм.

Отмечается, что цены на морковь обычно растут именно в конце апреля – начале мая. Уже в конце мая цены обычно стабилизируются или даже снижаются, ведь в продаже появляется ранняя морковь нового урожая.

Однако в этом сезоне предложение на рынке только растет, поэтому по словам продавцов и аналитиков цены будут падать и в дальнейшем. То есть повторяется ситуация 2020 года.

Аналитики добавляют, что сейчас Украина не осуществляет масштабного экспорта моркови даже несмотря на низкие цены. Среди причин называют – проблемы с качеством и отсутствие опыта в этой сфере.

В целом такая ситуация нетипична для весны, ведь традиционно овощи стоят недешево. Дело в том, что фермеры стараются придержать урожай до весны, чтобы продать его по максимальным ценам. Однако в этом году ситуация кардинально отличается от ожиданий.

Почему стоит добавить морковь в рацион

Диетолог объясняет, что морковь – это не просто вкусный овощ, но и настоящая сокровищница для нашего организма. Ее пользу сложно переоценить, ведь она богата витаминами, минералами и другими ценными веществами. Вот лишь несколько причин, почему стоит включить морковь в свой рацион: