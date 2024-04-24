В Україні популярний овоч рекордно впав у ціні: ним уже можна запастися

В Україні зберігається тенденція поступового зниження ціни на популярний овоч — моркву. Ціна на овоч вже впритул наблизилася до історичних антирекордів весняного періоду. Про це повідомили аналітики видання EasyFruit.

Деталі

В повідомленні йдеться про те, що зараз ціни на моркву формуються в діапазоні від 8 до 10 гривень за кілограм. За поточним курсом долара це лише 20 центів США. Це вже дуже близько до рівня цін 2020 року, коли ціни на моркву навесні складали лише 17 центів американського долара за кілограм.

Зазначається, що ціни на моркву зазвичай зростають саме в кінці квітня — на початку травня. Вже наприкінці травня ціни зазвичай стабілізуються або навіть знижуються, адже в продажі з’являється рання морква нового врожаю.

Однак цього сезону пропозиція на ринку лише зростає, тож за словами продавців та аналітиків ціни будуть падати і надалі. Тобто повторюється ситуація 2020 року.

Аналітики додають, що зараз Україна не здійснює масштабного експорту моркви навіть попри низькі ціни. Серед причин називають — проблеми з якістю та відсутність досвіду в цій сфері.

Загалом така ситуація нетипова для весни, адже традиційно овочі коштують недешево. Річ у тім, що фермери стараються притримати врожай до весни, щоб продати його за максимальними цінами. Однак цього року ситуація кардинально відрізняється від очікувань.

Чому варто додати моркву в раціон

Дієтолог пояснює, що морква – це не просто смачний овоч, а й справжня скарбниця для нашого організму. Її користь складно переоцінити, адже вона багата на вітаміни, мінерали та інші цінні речовини. Ось лише декілька причин, чому варто включити моркву в свій раціон: