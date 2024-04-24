Шахраї активно почали використовувати телеграм, щоб красти в українців гроші: як захиститись?

Сьогодні практично кожен використовує якийсь месенджер і найчастіше це Телеграм. Розробники цього додатку запевняють, що дані користувачів надійно захищені й їм нічого не загрожує. Однак це не заважає шахраям активно використовувати телеграм для своїх злочинних схем. Серед останнього: аферисти викрадають акаунти користувачів, а потім виманюють гроші у їх знайомих. В результаті може постраждати ціла низка людей.

Як крадуть акаунти?

Виявляється віддати добровільно акаунт аферистам можна всього лиш перейшовши за посиланням, яке вони вам присилають. Тож якщо вам написали незнайомі або навіть знайомі люди/групи чи якісь чат-боти й пропонують перейти за посиланням, щоб щось дізнатися чи отримати, краще не робіть цього. В результаті ви втратите доступ до свого профілю. Подібною ситуацією в мережі поділилася адвокат Олена Бабич. Жінка каже, що в подібну ситуацію потрапила її близька подруга.

“Їй надійшло повідомлення від колишньої вчительки з проханням проголосувати за її онучку. Подружка нічого не запідозрила, перейшла за посиланням, її перекинуло у на перший погляд реальну Telegram-групу з батьками дітей. Там треба було проголосувати, перейти за якимось посиланням. Вона це зробила, але в якийсь момент її насторожила дуже велика кількість посилань, і вона просто передумала, видалила та забула за всю цю історію”, – розповідає адвокат.

Але виявляється, поки жінка переходила за первинними посиланнями то таки встигла потрапити у халепу. Пізніше стало відомо, що її дані встигли зафіксувати шахраї й від її імені вони почали розсилати її ж контактам повідомлення з проханням позичити гроші.

“Цією історією хочу вас убезпечити від того, що коли вам приходить повідомлення від навіть знайомої особи з проханням проголосувати, будь ласка, двічі перевірте перед тим, як це робити. І для вас червоним прапорцем має бути те, що коли ви переходите на голосування, вас просять щось додатково підтвердити“, – підсумувала Бабич.

Додамо, що посилання від незнайомців не варто відкривати в жодному іншому месенджері, чи тим паче якщо лист приходить на електронну пошту.