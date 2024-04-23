Денег не будет: названы три знака Зодиака, которые вскоре попадут в сложное финансовое положение

Современные люди все более скептически относятся к фразе о том, что деньги в жизни не главные. Ведь без них сегодня обойтись просто невозможно. Как минимум небольшой стабильный доход должен иметь каждый. Однако некоторые могут избавиться и от него, а еще получить ряд долгов и неприятных ситуаций, связанных именно с финансами. Кому следует готовиться к сложному материальному периоду? Астрологи называют трех представителей зодиакального круга.

Близнецы

В апреле Близнецы не будут чувствовать покоя и уверенности в завтрашнем дне. Вам придется много работать, чтобы иметь хотя бы то, чего вы уже достигли. Также вам нужно очень тщательно обдумывать каждый свой шаг. Одно неправильное решение может привести к глобальной финансовой катастрофе. Все это, конечно, будет очень вас подавлять, однако астрологи утешают, что это кратковременный период и уже через пару недель ситуация начнет налаживаться в вашу пользу.

Весы

Астрологи советуют экономить и тщательно обдумывать каждую покупку, даже самую мелкую. Все сбережения, которые вам удастся сделать в ближайшее время, очень вам понадобятся. Без финансовой подушки вы можете оказаться в весомой долговой яме. А если у вас есть цель на какие-то большие покупки, то и подавно забудьте о них, как минимум до середины мая. Только потом вы сможете немного выдохнуть. А вообще, не опускайте руки — прогнозы звезд не 100%, и, возможно, ничего плохого и не случится. Однако следует подстраховаться.

Стрелец

Апрель будет трудным месяцем в плане финансов. Вам придется экономить и ограничивать себя, как никогда раньше. Это тот период, когда действительно нужно считать каждую гривну, чтобы не оказаться совсем без денег или еще и с долгами. Неожиданные расходы будут появляться друг за другом и наводить на вас панику и отчаяние. Однако не следует опускать руки. У вас есть все шансы справиться, если вы со здравым смыслом подойдете к планированию бюджета.