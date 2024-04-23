Додадуть по 4 000 гривень до пенсії, але не всім: кому пощастить

В 2024 році в Україні найбільше зросли пенсійні виплати суддів. З січня по квітень середній розмір їх пенсій зріст на 4 037 гривень та досягнув позначки 103 874 гривні. В той час середня пенсія в Україні зросла зовсім не суттєво — з 5 385 гривень до 5 743 гривні. Про це свідчать дані Пенсійного фонду України. Зазначимо, що значна частина населення країни отримують суму меншу навіть за прожитковий мінімум.

Деталі

Понад 67 тисяч українців в середньому отримують пенсію у розмірі всього 1 400 гривень. Таку мізерну суму отримують ті громадяни, які не набрали необхідний стаж для отримання пенсі по віку. Мінімальну пенсію у розмірі 2 361 гривні отримують 283 тисячі українців на заслуженому відпочинку.

Як свідчать дані Пенсійного фонду України близько 2,7 мільйона українців продовжують працювати після виходу на пенсію та в середньому отримують по шість тисяч гривень пенсії.

Загалом пенсію в країні отримують 10,1 мільйона осіб. З них:

понад 2.6 мільйона пенсіонерів отримують пенсію до 3 тисяч гривень;

1,2 мільйона осіб мають пенсії понад 10 тисяч гривень.

Зазначимо, що ефективна пенсійна система може надати можливість працюючій людині отримувати на заслуженому відпочинку близько 60% від звичного доходу.

Міжнародна організація праці наполягає на тому, що мінімальний гарантований дохід на пенсії повинен складати щонайменше 40% від звичного заробітку особи.

На жаль, Україна цю норму виконує лише для деяких пільгових категорій. Наприклад, судді можуть отримувати 80% від своєї зарплати будучи на пенсії.

Середньостатистичний українець із середньою зарплатою та стажем 35 років після виходу на пенсію може отримувати дохід, який іноді менше ніж 30% його звичного доходу. І навряд чи ситуація покращиться в найближчі роки, адже через війну кількість працездатного населення скорочується — частина людей на фронті, інші виїхали за межі країни.