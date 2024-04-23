Украинцев ждет “сюрприз” в платежках за коммуналку: некоторые цифры существенно вырастут

Коммунальщики утвердили уже два новых тарифа на услуги. Украинцев ждет “сюрприз” в платежках так как коммунальщики утвердили новые тарифы на водоснабжение и водоотвод. Стоимость услуг вырастет сразу на 40%.

Детали

О новых ценах для потребителей рассказал директор коммунального предприятия “Прилукитепловодоснабжение” Андрей Гавриш. Отметим, что рост тарифов будет местным и коснется пока только жителей города Прилуки, что на Черниговщине.

Главная причина, почему коммунальщики решили пересмотреть тарифы – рост цен на электроэнергию. В 2024 году электричество для предприятий подорожало на 149%. Кроме того, выросли и другие расходы, в частности налог на спецводопользование.

Гавриш пояснил, что в 2023 году убыток на услугах водоснабжения и водоотведения составил почти 9,5 миллиона. Коммунальное предприятие поняло, что дальше не может перекрыть убыток другими видами деятельности, поэтому было принято решение скорректировать тариф на две составляющие – водоснабжение и канализацию.

Какими будут новые цены для жителей Прилук

Таким образом тариф на воду для населения вырастет с 13,55 гривны до 19,88 гривны за кубометр. Стоимость канализации вырастет с 24,67 гривны до 32,80 гривны за кубометр. В целом услуги водоканала вырастут на 14,46 гривны или на 37% – до 52, 68 гривны за кубометр.

Как изменятся тарифы на другие услуги

Уже летом этого года в Украине могут пересмотреть тарифы на электроэнергию. Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что прошлогоднее повышение тарифа на свет позволило восстановить энергосистему после обстрелов. По его словам благодаря этому решению не удалось бы восстановить поврежденные энергообъекты и пройти зиму без отключений.

В то же время, в условиях последних атак может возникнуть необходимость снова повысить цены. Вероятно, стоимость вырастет до 3,5 гривны за кВт, однако пока никаких решений не принято, продолжаются дискуссии. И вряд ли решения удастся избежать, ведь атаки врага продолжаются.