Будут сиять как новые: работник клининга рассказала как быстро отмыть липкие ручки на плите

Запущенные липкие ручки плитки станут новыми, если обработать их самодельным средством.

Кухонную плиту нужно регулярно мыть. И если саму поверхность отмыть довольно-таки легко, то на ручки приходится тратить немало времени. К счастью работница клининга поделилась простым секретом — проверенным средством, которое быстро уберет всю грязь, даже застарелую.

Что понадобится

Для приготовления смеси нам понадобится:

одна столовая ложка обычной соды;

одна столовая ложка геля для мытья посуды;

одна столовая ложка горячей воды.

Для приготовления перемешайте все компоненты до состояния кашицы. Полученную пасту нанесите на загрязненные ручки и оставьте на 10-15 минут. После вам остается лишь протереть ручки губкой и весь жир легко удалится.

Какие еще полезные лайфхаки используют украинцы

Напомним, ранее украинкам рассказывали, зачем добавлять ложку соли в стиральную машину во время каждой стирки. Обычная поваренная соль способна выполнять ту же функцию, что и недешевый кондиционер для белья. Поэтому, чтобы ваши полотенца были мягкими, просто добавьте одну-две ложки соли прямо в барабан стиральной машины. Кроме того, соль поможет уменьшить известковый налет на важных деталях стиралки.

Еще одна хитрость – отбеливание старого тюля в домашних условиях. Ранее украинцам рассказали о методе турецких хозяек. Они замачивают тюль в слабом растворе марганцовки на 15-30 минут, после чего стирают в режиме ручной стирки. После такой процедуры тюль станет ярко белой как новая. Но такой способ актуален только для старого тюля из натуральных материалов, современные нейлоновые могут потерять цвет или испортиться, поэтому для них лучше использовать специальные средства. Если же марганцовку вы не найдете, то можно заказать тюль в смеси соды и соли. На примерно 5 литров воды понадобится по 3-4 ложки. В этом растворе тюль лучше оставить на всю ночь, результат приятно удивит.