Гетманцев пояснив, чому Приват і Ощад закривають відділення по країні

В інтернеті шириться цікава статистика про те, що лише у 2024 році українські банки вже закрили понад 30 своїх відділень. А якщо брати до уваги весь період відколи триває повномасштабна війна, то банківська мережа скоротилася на 25%. Найбільше відділень закрив банк “Креді Агріколь”. Однак поступово цю тенденцію перехоплюють й інші банки, зокрема Ощадбанк, Приватбанк та інші. Про таку тенденцію говорять дані, які публікує Національний банк України.

“Тренд на скорочення банківської мережі триває. З початку війни закрилося близько чверті всіх відділень“, – додав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Банки закривають відділення через низку причин

Зі слів Гетманцева на цей крок фінансові установи йдуть з багатьох причин, однак умовно їх можна розділити на три групи:

Війна та окупація. Доволі велика частина території залишається під окупацією, також частина регіонів знаходяться дуже близько до лінії фронту й там не працює зовсім ніяка інфраструктура, й банки в тому числі. Ці відділення теж ввійшли у статистику. Виведення банків з ринку. Деякі установи банально не витримали випробування війною й припинили своє функціонування. Інноваційні технології. Також багато банків зосереджуються на розвитку інтернет-банкінгу та намагаються надавати багато послуг клієнтам онлайн. Це дозволяє їм скоротити кількість відділен ь , а отже зекономити великі суми коштів на обслуговування такого відділення.

Станом на квітень 2024 року всього в Україні працює 5108 банківських відділень. Лідерує ПриватБанк у якого 1127 відділень та Ощадбанк — 1181 відділення.

Серед банків, які не належать державі лідирує УкрСиббанк, який має 223 відділення, а також ПУМБ — 222 відділення. Також в Україні є п’ять банків, які не мають жодного відділення. Серед найвідоміших — Монобанк, який з самого початку позиціонував себе, як “банк в телефоні”.