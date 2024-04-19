Настоящей войны еще не видели: мольфар дал шокирующий прогноз на лето

Известный мольфар Макс Гордеев поделился двумя прогнозами на лето. По его словам, только к концу осени Украина получит еще одну систему ПВО Patriot, а в конце лета западные партнеры нам передадут какое-то очень важное и серьезное оружие.

Детали

Мольфара спросили, получит ли Украина системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot до конца весны 2024 года. Он ответил, что до конца весны этого точно не произойдет, а вот до конца осени возможно что-то будет. При этом в конце лета союзники передадут Украине какое-то очень важное оружие. Поэтому россияне уже отныне в панике, потому что они осознают, что готовится что-то очень важное. И это произойдет в конце лета.

Также мольфар дал ответ на вопрос, удастся ли украинским спецслужбам вывести из строя подводные корабли России в Крыму, с которых оккупантами запускают по нам ракеты. По словам Гордеева, еще будет как минимум три взрыва, он видит три подводные лодки или что-то похожее. Он убежден, что уже летом удастся потопить три единицы подводных лодок.

Также ранее тарологи давали свой прогноз о том, что цивилизационный конфликт между Украиной и Россией будет продолжаться как минимум до 2029 года. Даже если это не будет прямое боевое столкновение, споры будут продолжаться.

Относительно того, верить ли подобным прогнозам, то здесь решает каждый для себя. Лишь отметим, что летом или даже до конца весны Украина наконец-то получит F-16, которые очень помогут нашим военным. Ранее сообщалось, что у украинских пилотов возникли трудности с освоением натовских самолетов. Причина в разнице в управлении и плохом уровне английского языка среди военных.

В общем война продолжается, оккупанты сосредотачивают силы для наступления на Харьков или остатки Донбасса. Поэтому нашим защитникам нужно как можно больше оружия.