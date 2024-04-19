Справжньої війни ще не бачили: мольфар дав шокуючий прогноз на літо

Відомий мольфар Макс Гордєєв поділився двома прогнозами на літо. За його словами лише до кінця осені Україна отримає ще одну систему ППО Patriot, а наприкінці літа західні партнери нам передадуть якусь дуже важливу та серйозну зброю.

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Мольфара запитали, чи отримає Україна системи протиповітряної та протиракетної оборони Patriot до кінця весни 2024 року. Він відповів, що до кінця весни цього точно не станеться, а от до кінця осені можливо щось буде. При цьому наприкінці літа союзники передадуть Україні якусь дуже важливу зброю. Тож росіяни вже відтепер в паніці, бо вони усвідомлюють, що готується щось дуже важливе. І це станеться наприкінці літа.

Також мольфар дав відповідь на питання, чи вдасться українським спецслужбам вивести з ладу підводні кораблі Росії в Криму, з яких окупантами запускають по нас ракети. За словами Гордєєва, ще буде щонайменше три вибухи, він бачить три підводні човни або щось схоже. Він переконаний, що вже влітку вдасться потопити три одиниці підводних човнів.

Також раніше тарологи давали свій прогноз про те, що цивілізаційний конфлікт між Україною та Росією буде тривати щонайменше до 2029 року. Навіть якщо це не буде пряме бойове зіткнення, суперечки будуть тривати.

Щодо того, чи вірити подібним прогнозам, то тут вирішує кожен для себе. Лише зазначимо, що влітку або навіть до кінця весни Україна нарешті отримає F-16, які дуже допоможуть нашим військовим. Раніше повідомлялося, що в українських пілотів виникли труднощі з освоєнням натівських літаків. Причина в різниці в керуванні та поганому рівні англійської мови серед військових.

Загалом війна триває, окупанти зосереджують сили для наступу на Харків або залишки Донбасу. Тож нашим захисникам потрібно якомога більше зброї.