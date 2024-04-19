Кінець квітня випробує нервову систему трьох знаків Зодіаку: в кого проблеми лише починаються?

Здавалося б вже позаду коридор затемнень, і майже добігає до кінця Ретроградний Меркурій. Багато людей скаржились на емоційні гойдалки та непередбачувані проблеми, які звісно ж спихали на ці космічні явища. Однак з закінченням Ретрограду проблеми закінчаться не у всіх. Трьом знакам Зодіаку слід запастися терпінням. Чорна смуга лише починається.

Овен

Кінець квітня стане для вас пекельним в плані роботи та вашої професійної діяльності. Нічого не буде вдаватися, ви будете вступати в нескінченні дискусії з керівництвом або колегами. Астрологи радять на цей період трішки стримувати свої амбіції та ініціативи, адже вони зовсім не будуть оцінені іншими. Ба більше, ви стикатиметесь з великою кількістю критики у свій бік. Це сильно похитне вашу впевненість в собі та мотивацію рухатися вперед.

Діва

Наступні кілька тижнів ваш перфекціонізм зіграє проти вас злий жарт. Він буквально доведе всіх довкола й вас самих. Якщо ви займаєте керівні посади чи маєте власний бізнес будьте більш стримані в висловлюваннях до підлеглих. Ви навіть не зчуєтесь, як можете втратити цінних працівників. Хоч ви цього дуже не любите, але вам доведеться принаймні на якийсь час змиритися з тим, що світ не ідеальний і в людей не таке бачення на життя і й окремі речі, як у вас.

Скорпіон

Скорпіони потопатимуть у конфліктах та неприємних ситуаціях. Навколо вас кружлятиме безліч пліток, які суттєво зіпсують вам репутацію. Через це ви навіть ризикуєте втратити роботу, або ж ділових партнерів. Добряче задумайтесь над тим в які ситуації вам потрібно втручатись, а які краще оминати стороною. Також, якщо ви захочете помирити між собою близьких вам людей задумайтесь, чи не ви стали причиною їхньої сварки.