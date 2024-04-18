В Украине закрывается банк, который работал только на смартфонах

Таскомбанк закрывает проект sportbamk. Правление Таскомбанка приняло решение прекратить развитие и дальнейшую работу проекта Sportbank. Об этом официально сообщили в пресс-службе банка.

Детали

В сообщении пресс-службы говорится о том, что с 17 апреля привлечение новых клиентов и оформление новых продуктов через мобильное приложение Sportbank будет прекращено. А уже с 12 мая этого года приложение Sportbank будет недоступно для дальнейшего использования.

Почему проект закрывают

Отмечается, что основная причина – значительные изменения во внешней среде, которые “требуют корректировки бизнес-модели банка и его стратегии в целом”.

Сейчас Таскомбанк сосредоточится на развитии собственных проектов.

В банке уточняют, что проект Sportbank осуществлял деятельность на основании лицензии Таскомбанка, так же как Монобанк работает на лицензии Universal Bank. Поэтому все клиенты спортбанка автоматически являются клиентами Таскомбанка, поэтому банк продолжит их обслуживать.

Таскомбанк предлагает пользователям спортбанка воспользоваться программой перехода на условия дальнейшего обслуживания или выбрать другие продукты банка. Ознакомиться с актуальной информацией и условиями можно на веб-сайте банка или в ближайшем отделении.

С 17 апреля 2024 года все продукты будут доступны в приложении TAS2U.

Отметим, что в конце февраля 2024 года Лычаковский суд Львова арестовал счета общества с ограниченной ответственностью “Дивотек” и ООО “ДТ Нетворк”, которые владеют брендом необанка sportbank.

В январе в офис спортбанка пришли следователи ГБР в поиске доказательств сотрудничества sportbank с российским бизнесом и беттинговыми компаниями Parimatch, Buddy.bet и PariWin, которые уклонялись от уплаты налогов.

Во время обысков ГБР также искали документы, которые должны были подтвердить государственную измену со стороны четырех не названых человек.

В марте пресс-служба sportbank со ссылкой на адвокатские обращения в ГБР и Офис Генерального прокурора заявила о том, что правоохранители не нашли нарушений законодательства в деятельности банка и его учредителей.