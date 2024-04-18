В Україні закривається банк, який працював тільки на смартфонах

Таскомбанк закриває проєкт sportbamk. Правління Таскомбанку прийняло рішення припинити розвиток та подальшу роботу проєкту Sportbank. Про це офіційно повідомили в пресслужбі банку.

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В повідомленні пресслужби йдеться про те, що з 17 квітня залучення нових клієнтів та оформлення нових продуктів через мобільний додаток Sportbank буде припинено. А вже з 12 травня цього року застосунок Sportbank буде недоступний для подальшого використання.

Чому проєкт закривають

Зазначається, що основна причина — значні зміни в зовнішньому середовищі, які “вимагають коригування бізнес-моделі банку та його стратегії в цілому”.

Наразі Таскомбанк зосередиться на розвитку власних проєктів.

В банку уточняють, що проєкт Sportbank здійснював діяльність на підставі ліцензії Таскомбанку, так само як Монобанк працює на ліцензії Universal Bank. Отож, всі клієнти спортбанку автоматично є клієнтами Таскомбанку, тож банк продовжить їх обслуговувати.

Таскомбанк пропонує користувачам спортбанку скористатися програмою переходу на умови подальшого обслуговування або обрати інші продукти банку. Ознайомитися з актуальною інформацією та умовами можна на вебсайті банку або у найближчому відділенні.

З 17 квітня 2024 року всі продукти будуть доступні в застосунку TAS2U.

Зазначимо, що наприкінці лютого 2024 року Личаківський суд Львова арештував рахунки товариства з обмеженою відповідальністю “Дивотек” та ТОВ “ДТ Нетворк”, які володіють брендом необанку sportbank.

В січні до офісу спортбанку прийшли слідчі ДБР у пошуку доказів співпраці sportbank з російським бізнесом та бетінговими компаніями Parimatch, Buddy.bet та PariWin, що ухилялися від сплати податків.

Під час обшуків ДБР також шукали документи, що мали підтвердити державну зраду з боку чотирьох осіб, яких не назвали.

В березні пресслужба sportbank з посиланням на адвокатські звернення до ДБР та Офісу Генерального прокурора заявила про те, що правоохоронці не знайшли порушень законодавства в діяльності банку та його засновників.