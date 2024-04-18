Украинцы, работающие в Польше, массово жалуются на невыплату заработных плат: что происходит

В Польше проживает несколько миллионов украинцев. Большое их количество переехали туда еще до войны с целью заработать денег. За время, когда война продолжается, большинство людей покинули временные и сезонные работы, чтобы трудоустроиться на что-то постоянное и не возвращаться в Украину. Однако и дальше находится тот процент работников, которые работают нелегально. Польская национальная инспекция труда регулярно проводит проверки на разных фирмах, чтобы идентифицировать таких лиц. Они, как и их работодатели, сильно рискуют. Как минимум штрафом, или депортацией. Кроме этого, украинцы рискуют не получить зарплаты, что, собственно, тоже случается очень часто.

Нелегалы совсем не защищены законом

Миграционная платформа EWL заявляет, что больше всего нелегальных работников в области строительства. В основном они трудоустраиваются через какие-то украинские компании, которые берут из них комиссию за то, что предоставили им вакансию. Правда, трудоустройством это назвать сложно, ведь люди не подписывают никаких трудовых договоров. Соответственно, участились случаи, когда работодатель просто не платит зарплату, а на любые жалобы со стороны работника угрожает ему миграционной службой.

В частности, только в 2023 году соответствующие инспекции получили около 3000 жалоб от украинцев, которых обманули и не заплатили деньги за проделанную работу. Также, по данным статистики, почти каждый четвертый строитель работает в Польше нелегально.

Как избежать этого?

Ответ максимально прост – работать официально и платить налоги. Соответственно, вы будете иметь все те права, которые имеют в Польше работники независимо от их гражданства. Более того трудоустроиться в Польше официально совсем не сложно. Тамошний рынок труда очень доступен. Для того чтобы иметь разрешение на работу, нужно лишь оформить статус временной защиты и заключить трудовой договор с работодателем.