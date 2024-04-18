Українці, які працюють у Польщі масово скаржаться на невиплату заробітних плат: що відбувається

19В Польщі проживає пара мільйонів українців. Чимала їх кількість переїхали туди ще до війни з метою заробити грошей. За час відколи триває війна більшість людей покинули тимчасові та сезонні роботи, щоб працевлаштуватися на щось постійне та не повертатися в Україну. Однак і надалі знаходиться той відсоток працівників, які працюють нелегально. Польська національна інспекція праці регулярно проводить перевірки на різних фірмах, щоб ідентифікувати таких осіб. Вони, як і їхні роботодавці сильно ризикують. Як мінімум штрафом, або й депортацією. Крім цього, українці ризикують не отримати зарплати, що власне теж трапляється дуже часто.

Нелегали зовсім не захищені законом

Міграційна платформа EWL заявляє, що найбільше нелегальних працівників у галузі будівництва. Переважно вони працевлаштовуються через якісь українські компанії, які беруть з них комісію за те, що надали їм вакансію. Щоправда, працевлаштуванням це назвати складно, адже люди не підписують жодних трудових договорів. Відповідно почастішали випадки, коли роботодавець просто не платить зарплату, а на будь-які скарги з боку працівника погрожує йому міграційною службою.

Зокрема, лише у 2023 році відповідні інспекції отримали майже 3000 скарг від українців, яких обманули та не заплатити гроші за пророблену роботу. Також, за даними статистики майже кожен четвертий будівельник працює в Польщі нелегально.

Як уникнути цього?

Відповідь максимально проста — працювати офіційно та сплачувати податки. Відповідно ви матимете всі ті права, які мають у Польщі працівники незалежно від їх громадянства. Ба більше працевлаштуватися в Польщі офіційно зовсім не складно. Тамтешній ринок праці максимально доступний. Для того аби мати дозвіл на роботу потрібно лише оформити статус тимчасового захисту та укласти трудовий договір з роботодавцем.