Отличная новость для пенсионеров: им выплатят по 9 750 грн от ООН

Пенсионеры из девяти областей Украины будут получать денежную помощь от ООН еще три месяца. Однако выплаты получат не все, ведь нужно соответствовать сразу нескольким критериям. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Кто может получить денежную помощь от ООН

Дополнительные денежные выплаты могут получить пенсионеры, которые соответствуют трем критериям:

Проживают на территориях активных боевых действий или неподалеку линии фронта, согласно составленному Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий списку от 22 декабря 2022 года №309 в таких областях – Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская.

Выплаты могут получить только те пенсионеры, у которых пенсия не больше 3 250 гривен. Это окончательная сумма вместе с различными надбавками, компенсациями, повышениями, индексацией, дополнительными пенсиями и целевыми выплатами.

Пенсионеры с первого марта 2023 года не получали никаких дополнительных выплат от международных организаций или денежной помощи на проживание внутренне перемещенных лиц.

В случае если после назначения финансовой помощи лицо перестанет соответствовать, хотя бы одному из выше указанных критериев, то выплаты прекратят.

Куда обращаться для получения денежной помощи

Вот здесь самое интересное. Пенсионерам не нужно будет никуда обращаться или подавать заявление с просьбой предоставить выплаты. Денежную помощь назначат автоматически на основе данных, которые есть в базе Пенсионного фонда Украины.

Как будут проводить выплату средств от ООН

Относительно того, как пенсионеры будут получать финансовую помощь, то здесь нет ничего особенного. Выплаты будут поступать так же как и пенсия: