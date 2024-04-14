Зачем украинки ежемесячно сыплют обычную соль в унитаз: вы будете поражены

Соль – очень универсальное средство. Ее используют не только в кулинарии, но и для чистки и выведения пятен, как средство против плесени и для удаления засора в канализации. Соль достаточно засыпать в раковину или унитаз, она способна убрать незначительный засор и неприятный запах. То есть это одно из лучших решений для профилактической очистки канализации и труб.

Сколько соли нужно записать в унитаз и как делать это правильно

Чтобы избавиться от неприятного запаха и предотвратить образование засора в раковине, опытные хозяйки советуют делать так:

засыпать в слив раковины стакан обычной соли;

залить сверху 500 см горячей воды, но не выше 65-70 градусов по Цельсию;

подождать полчаса и пустить горячую воду.

Что касается чистки унитаза, то следует засыпать два стакана соли и залить литром воды, но холодной.

Кипяток и очень горячую воду оставить в унитаз категорически нельзя, ведь он может просто треснуть. Также кипяток не стоит лить по пластиковым трубам. Максимальная температура воды – 45 градусов по Цельсию.

Ранее стало известно, зачем добавлять соль в стиральную машинку во время каждой стирки. Это простое средство может выполнять функцию кондиционера для белья. Соль смягчает воду и делает ткань более приятной на ощупь. Конечно такой метод лучше не использовать при стирке вещей из синтетики, ведь неизвестно, как она на это отреагирует.

Напомним, ранее украинкам рассказали, какое средство нужно добавлять в воду при мытье пола. Работник клининга рассказал, что на ведро воды нужно добавлять две столовые ложки обычного уксуса (9%) и две столовые ложки кондиционера для белья. Таким раствором можно мыть ламинат, плитку и линолеум. Все дело в том, что уксус придаст блеска, а кондиционер поможет избежать электростатического эффекта, из-за которого на полу собирается пыль.