Навіщо українки щомісяця сиплють звичайну сіль в унітаз: ви будете вражені

Сіль — дуже універсальний засіб. Її використовують не лише в кулінарії, але й для чистки та виведення плям, як засіб проти плісняви та для видалення засмічення в каналізації. Сіль достатньо засипати в раковину чи унітаз, вона здатна прибрати незначне засмічення та неприємний запах. Тобто це одне з кращих рішень для профілактичного очищення каналізації та труб.

Скільки солі потрібно записати в унітаз та як робити це правильно

Щоб позбутися неприємного запаху та запобігти утворенню засмічення в раковині, досвідчені господині радять робити так:

засипати в злив раковини стакан звичайної солі;

залити зверху 500 см гарячої води, але не вище 65-70 градусів за Цельсієм;

зачекати пів години та пустити гарячу воду.

Щодо чистки унітазу, то слід засипати два стакани солі та залити літром води, але холодної.

Окріп та дуже гарячу воду лишити в унітаз категорично не можна, адже він може просто тріснути. Також окріп не варто лити по пластикових трубах. Максимальна температура води — 45 градусів за Цельсієм.

Раніше стало відомо, навіщо додавати сіль в пральну машинку під час кожного правння. Цей простий засіб може виконувати функцію кондиціонера для білизни. Сіль пом’якшує воду та робить тканину більш приємною на дотик. Звісно такий метод краще не використовувати при пранні речей з синтетики, адже невідомо, як вона на це відреагує.

Нагадаємо, раніше українкам розповіли, який засіб потрібно додавати до води при митті підлоги. Працівник клінінгу розповів що на відро води потрібно додавати дві столові ложки звичайного оцту (9%) та дві столові ложки кондиціонеру для білизни. Таким розчином можна мити ламінат, плитку та лінолеум. Вся справа в тому, що оцет додасть блиску, а кондиціонер допоможе уникнути електростатичного ефекту, через який на підлозі збирається пилюка.