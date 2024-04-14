Как украинцев обманывают в супермаркетах накануне Пасхи: как не попасться на крючок

Супермаркеты и магазине нередко проводят мелкие “мошенничества” со стоимостью товаров. Это делают для того, чтобы получить с покупателя как можно больше денег. Например, они специально устанавливают цены так, чтобы отдать клиентам не всю сдачу.

Детали

При этом сам покупатель может и не заметить разницы. Секрет схемы в том, что в каждом из таких случаев речь идет о разнице в стоимости товара в несколько копеек. Однако для торгового заведения при большом потоке покупателей сумма может оказаться достаточно большой.

Работает такая схема по принципу округления. В соответствии с ним:

сумму, меньше 5 копеек должны “простить” покупателю;

сумму свыше 5 копейкам магазин может залить себе.

Аналитики объясняют, что в магазинах часто специально устанавливают цены так, чтобы они округлялись не в пользу покупателя. Например, при цене 9,96, 9,97, 9,98 и 9,99 вы должны заплатить магазину 10 гривен.

Как не дать супермаркетам себя обмануть

Чтобы не стать жертвой схемы супермаркетов, достаточно лишь рассчитываться карточкой. В таком случае правила округления действовать не будут.

Кассиры отказываются принимать у украинцев определенные деньги

В то же время кассиры в супермаркетах могут отказаться принимать те или иные купюры. Они объясняют это тем, что им нечем давать сдачу. Это может быть как с монетами, так и с банкнотами.

Однако подобные действия будут нарушением законодательства о защите прав потребителей. Поэтому в такой ситуации покупателям следует жаловаться администрации магазина.

Дело в том, что кассиры должны принимать у покупателей банкноты и монеты всех номиналов. Также они должны следить за тем, чтобы в кассе всегда были деньги для сдачи.

То есть проблема “у меня нет сдачи” не покупателя, а кассира. Если кассир на этом настаивает, то следует обращаться к администрации магазина и сообщать, что кассир перекладывает на покупателей свою обязанность.