Стосується всіх: Нацбанк оновив правила покупки валюти

Українці можуть купити стільки готівкової іноземної валюти, скільки їм потрібно — включно з додарами. Причому як в банках, так і в обміннмках, адже відповідні обмеження більше не діють.

Деталі

Нова правила Національного банку України набрали чинності з першого грудня 2023 року. до цього існували обмеження — купити можна було лише певну суму валюту. Нардеп від партії “Слуга народу” Данило Гетьманцев нагадав, що обсяги можливого продажу готівкової валюти для кожного банку встановлюється на основі кількох факторів:

залишку готівкової валюти в банках станом на 13 квітня 2022 року;

обсягу перевищення між покупкою та продажем готівкової валюти та 120% від обсягу купленої безготівкової валюти у населення.

В Нацбанку наголосили, що скасування обмежень на продаж валюти позитивно впливає на стан ринку. Наголошується, що нововведення дозволило мінімізувати різницю між готівковим та безготівковим курсами. А також:

стабілізувати курсові очікування;

підвищити стійкість валютного ринку.

Курс долара суттєво зміниться

Водночас в Україні очікується значна зміна курсу готівкового долара — здевшення в покупці та здорожчання в продажу. За прогнозами банківського сектору, наступного тижня — з 15 по 21 квітня — вартість долара буде коливатися в рамках 39-40 гривень.

Ввечері 13 квітня банки виставили курс на середньому рівні 39,2/39,6 гривні (покупка/прода). В обмінниках курс дещо нижчий — 39,14 та 39,54 гривні.

Про очікування банківському сектору розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лісовий. Він зазначив:

в банках діапазон курсів покупки складає 20-30 копійок, курсу продажу 10-20 копійок;

в обмінниках 30-50 копійок як в продажі, так і в покупці.

Протягом 14-21 квітня валютний ринок в основних структурних показниках залишиться досить прогнозованим. Щоденні зміни не будуть загрожувати безконтрольному падінню або надто значному зростанню курсу.

Попри всі виклики повномасштабної війни курс валют в Україні залишається стабільним.