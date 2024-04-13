Как сварить свеклу за 10 минут: лайфхак от шеф-повара

В ресторанах уже давно никто не варит свеклу час или два. как это часто мы делаем дома. Далеко не всем известен быстрый метод приготовления этого овоща. При этом свекла сохранит все свои полезные свойства.

Как приготовить свеклу за считанные минуты

Один из любимых корнеплодов украинцев можно приготовить за считанные минуты. Итак, для приготовления нужно:

хорошо вымыть свеклу и залить ее кипятком так, чтобы она полностью была покрыта водой;

далее прокипятите свеклу несколько минут и оставьте на полчаса;

после этого слейте горячую воду и залейте свеклу холодной водой;

оставьте овощ на 10-15 минут.

Все свекла готова. Весь секрет в резкой смене температуры.

Если этот вариант вам не нравится, попробуйте приготовить свеклу в микроволновке.

Для этого действуем так:

моем овощ и целым (с кожурой и хвостиком) помещаем в обычный полиэтиленовый пакет;

пакет плотно завязываем и кладем в микроволновку;

устанавливаем максимальную мощность и оставляем свеклу на 10 минут;

если овощ большой, то продлите срок приготовления до 15 и 20 минут.

Если два выше описанные варианты вам не подходят, например, многие отказываются готовить в микроволновке, ведь считают, что ее излучение вредит здоровью, то попробуйте приготовить свеклу в духовке.

Для этого каждый овощ хорошо вымойте и заверните в алюминиевую фольгу. В таком виде положите свеклу в предварительно разогретую духовку. Запекайте примерно 10 минут, а затем проверьте ее готовность ножом или вилкой. Будьте осторожны, ведь из фольги может выйти поток горячего пара.

Как видите, есть множество вариантов, как приготовить свеклу быстро и без лишних усилий. Зачем тратить час или два на варку овоща. Кроме того, при таком методе он потеряет все полезные свойства, у вас получится свекольный бульон и невкусный и несочный овощ. Обязательно попробуйте приготовить свеклу по одному из выше описанных способов.