Як зварити буряк за 10 хвилин: лайфхак від шеф-кухаря

В ресторанах вже давно ніхто не варить буряк годину чи дві. як це часто ми робимо вдома. Далеко не всім відомий швидкий метод приготування цього овочу. При цьому буряк збереже всі свої корисні властивості.

Як приготувати буряк за лічені хвилини

Один із улюблених корнеплодів українців можна приготувати за лічені хвилин. Отож, для приготування потрібно:

добре вимити буряк та залити її окропом так, щоб він повністю був покритий водою;

далі прокипятіть буряк кілька хвилин та залиште на пів години;

після цього злийте гарячу воду та залийте буряк холоною водою;

залиште овоч на 10-15 хвилин.

Все буряк готовий. Весь секрет в різкий зміні температури.

Якщо цей варіант вам не подобається, спробуйте приготувати буряк в мікрохвильовці.

Для цього діємо так:

миємо овоч і цілим (зі шкіркою та хвостиком) поміщаємо в звичайний поліетилновий пакет;

пакет зщільно завязуємо та кладемо в мікрохвильовку;

встановлюємо максимальну потужність та залишаємо буряк на 10 хвмлин;

якщо овоч великий, то подовжте термін приготування до 15 и 20 хвилин.

Якщо два вище описані варіанти вам не підходять, наприклад, багато хто відмовляється готувати в мікрохвильовці, адже вважає, що її випромінення шкодить здоров’ю, то спробуйте приготувати буряк в духовці.

Для цього кожен овоч добре вимийте та загорніть в алюмінієву фольгу. В такому вигляді покладіть буряк в попередньо розігріту духовку. Запікайте приблизно 10 хвилин, а тоді перевірте його готовність ножем чи виделкою. Будьте обережні, адже з фольги може вийти потік гарячої пари.

Як бачите, є безліч варіантів, як приготувати буряк швидко та без зайвих зусиль. Навіщо витрачати годину чи дві на варку овоча. Крім того, при такому методі він втратить всі корисні властивості, у вас вийде буряковий бульон та несмачний і несоковитий овоч. Обовязково спробуйте приготувати буряк за одним із вище описаних способів.