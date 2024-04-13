Українським біженцям заборонять готівку: одна з країн Європи прийняла рішення видати спеціальні картки

Одна з країн Європейського союзу прийняла рішення про обмеження видачі готівки біженцям. Що вже зараз потрібно знати Українцям

В Німечині готують важливі зміни в певних фінансових операціях, які здійснюють українські біженці. Там планують обмежити видачу готівки. Про це повідомило популярне видання Tagesschau.

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За даними видання в Німеччині планують запровадити єдину платіжну картку для біженців. Очікується, що на цю картку будуть надходити соціальні виплатию Тобто буде повністю безготівковий перерахунок коштів. Тобто цими грошими українські біженці зможуть оплачувати покупки товарів першої необхідності.

Таку систему хочуть запровадити з кількох причин, адже часто мігранти зловживають грошовою допомогою та надсилають ці гроші родичам за знайомим в Україну.

Щоб уникнути подібних ситуацій, влада Німеччини планує прописати відплвідні зміни в законодавстві. Відповідно до цих правил, місцеві органи влади отримають право самостійно визначити обсяг готівки для зняття власники карток протягом певного часу. При цьому планують передбачити певні винятки із правил. Це дозволить отримувати соціальну допомогу готівкою, а не на картку. Таке згодиться на випадок блокування рахунку.

Нові правила в законі жодним чином не вплинуть на розмір грошової допомоги, яку отримують біженці.

Додамо, що Німеччина намагається знизити вимоги до знання мови, щоб біженці з України якомога швидше починали працювати та забезпечувати себе самостійно. При цьому наразі менше третини біженців влаштувалися на роботу, решта проживають за кошти, які надає уряд Німеччини.

Щодо українських біженців в Польщі, то зараз особи з тимчасовим захистом досить затребувані на місцевому ринку праці. Поляки все частіше їдуть на заробітки в сусідні країни, тож місцеві підприємці охоче беруть на роботу українців. Крім того, в наших співгромадян хороша репутація в Польщі, адже за роки заробітчанства наші люди продемонстрували свою працелюбність.