Вдвое дороже мяса: популярный весенний овощ смогут купить не все

В этом году популярный овощ позволят себе далеко не все Ожидается, что цены на спаржу урожая 20’24 года будут едва ли не самыми высокими за все время. В этом году стоимость килограмма спаржи вырастет на 50 гривен и будет стоить не менее 400 гривен за килограмм. По словам фермеров, которые выращивают этот популярный овощ, такой значительный рост цены связан с увеличением расходов на ручной труд и бопрепараты для борьбы с болезнями и вредителями.

Детали

Сельскохозяйственные предприятия сообщают, что цены на спаржу могут вырасти на 12%. Если в прошлом году розничная цена составляла около 350 гривен за килограмм, то в этом году килограмм спаржи будет стоить не менее 400 гривен. Окончательная стоимость сформируется уже после старта массового сбора урожая.

При этом стоимость может быть значительно выше.

Стоимость в 400 гривен за кг будет установлена только при условии, что аграрии не столкнутся с форс-мажорными обстоятельствами.

Одно из них – неблагоприятные погодные условия. Аномальное потепление разбудило спаржу раньше, чем ожидалось. Весенние заморозки и дозы могут нанести значительный ущерб производителям.

Из-за погодных колебаний крупные производители могут потерять до 30% посевов, а мелкие – майе весь урожай.

Почему спаржа настолько дорогая

Спаржа никогда не была дешевой в Украине. Вся причина в трудностях выращивания. Урожай собирают только вручную, пока не существует автоматического сбора этого овоща. Согласно действующему законождавства предприниматели должны повысить заработную плану на 15%, кроме того на 12% подорожали биоресурсы – экологические препараты для обработки посевов.

Какова ситуация с другими овощами

Традиционно весной растет стоимость большинства овощей – морковь, картофель, свекла, капуста и другие. Это связано с тем, что заканчиваются запасы у крупных игроков агрорынка. Соответственно овощи начнут дешеветь уже ближе к урожаю ранних овощей. Такая ситуация традиционная для Украины, ведь фермеры стараются придержать урожай до весны, чтобы потом продать по максимально высоким ценам.