В ПФУ заявили, что тысячи домохозяйств имеют право на субсидию, но не догадываются об этом: как узнать?

В Украине более двух миллионов домохозяйств получают субсидию, компенсирующую им расходы на коммунальные услуги. Однако есть и львиная доля граждан, которые претендуют на субсидию, но не знают об этом. Они по неизвестным причинам не оформляют выплату. Возможно думают, что их доходы выше нормы, или просто не знают, как подать заявку. По состоянию на начало 2024 года в ПФУ отметили, что таких домохозяйств около 50 тысяч. Чтобы проверить, имеете ли вы право на субсидию, не обязательно идти в отделение Пенсионного фонда. Все можно сделать дистанционно располагая компьютером и интернетом.

В ПФУ предоставили пошаговую инструкцию

В Пенсионном Фонде отметили, что для того, чтобы проверить свое право на субсидию, достаточно авторизоваться на их сайте и зайти в личный кабинет.

Зайдите на сайт ПФУ и в правом верхнем углу экрана нажмите кнопку “Вход”. Авторизуйтесь с помощью одного из предложенных вариантов: это может быть мобильный банкинг или Дия.Подпись. На панели слева ищите “Мои сообщения”.

“Если вас определили как потенциального получателя жилищной субсидии, то вы сможете ознакомиться с соответствующей информацией от Пенсионного фонда Украины“, — отметили в ПФУ.

В Украине появился новый вид субсидии

Министерство социальной политики тестирует новый формат субсидии, который предусматривает компенсацию за арендуемое жилье. Такую субсидию могут оформить некоторые категории переселенцев, арендующие квартиру. Эта субсидия будет рассчитываться примерно так же, как и жилищная. Учитывать будут средний доход на каждого члена семьи. Подавать заявку на помощь могут лица со статусом ВПЛ, а также все те, чье жилье сильно повреждено или разрушено в результате боевых действий или ракетного удара.