В ПФУ заявили, що тисячі домогосподарств мають право на субсидію, але не здогадуються про це: як дізнатись?

В Україні понад два мільйони домогосподарств отримують субсидію, яка компенсує їм витрати на комунальні послуги. Однак є й левова частка тих громадян, які претендують на субсидію, але не знають про це. Вони з невідомих причин не оформлюють виплату. Можливо думають, що їхні доходи вищі від норми, або ж просто не знають, як подати заявку. Станом на початок 2024 року в ПФУ наголосили, що таких домогосподарств є близько 50 тисяч. Щоб перевірити, чи маєте ви право на субсидію не обов’язково йти у відділення Пенсійного фонду. Все можна зробити дистанційно маючи у розпорядженні комп’ютер та інтернет.

У ПФУ надали покрокову інструкцію

В Пенсійному Фонді зазначили, що для того аби перевірити своє право на субсидію, достатньо авторизуватися на їхньому сайті та зайти в особистий кабінет.

Зайдіть на сайт ПФУ й у верхньому правому куті екрану натисніть кнопку “Вхід”. Авторизуйтесь за допомогою одного з запропонованих варіантів: це може бути мобільний банкінг або Дія.Підпис. На панелі зліва шукайте пункт “Мої повідомлення”.

“Якщо вас визначили як потенційного отримувача житлової субсидії, то тут ви зможете ознайомитись з відповідною інформацією від Пенсійного фонду України“, – зазначили у ПФУ.

В Україні з’явився новий вид субсидії

Наразі Міністерство соціальної політики тестує новий формат субсидії, який передбачає компенсацію за орендоване житло. Таку субсидію можуть оформити деякі категорії переселенців, які орендують помешкання. Цю субсидію розраховуватимуть приблизно так само, як і житлову. До уваги братимуть середній дохід на кожного члена родини. Подавати заявку на допомогу можуть особи зі статусом ВПО, а також всі ті, чиє житло сильно пошкоджене або зруйноване внаслідок бойових дій чи ракетного удару.